 عضوة بـ«النواب»: البورصة هي المرآة للأسواق وتجذب ثقة المستثمر

قالت النائبة نيفين حمدي الطاهري، عضوة مجلس النواب، إن الكثير من شركات ريادة الأعمال غير منشأة في مصر، وبتطور سوق المال في التسعينيات لم يكن لدينا غير ترخيص شركات سمسرة الأوراق المالية وبعد ذلك أدخل ترخيص إدارة الأصول والصناديق، لافتة إلى أن تنمية الأسواق المالية تقوم على كيفية فتح شركات ريادة الأعمال بمرونة قانونية وإجرائية، ومصر بدأت تتخذ هذا المنحنى في دعم ريادة الأعمال.

الشركات في الخارج

وأوضحت «الطاهري» خلال كلمتها بالمؤتمر الاقتصادي، أن المستثمر يفضل وضع أمواله بشركات منشأة بالخارج لأنه يعلم الوضع القانوني الذي تتعامل به الشركات في الخارج، مشيرة إلى أن هيئة الرقابة المالية لها دور في تعزيز الثقة لدى المستثمر للعمل في الأسواق وتشغيل أموالهم، وسوق الشركات الناشئة يعد من أهم الأسواق التي تنعكس إيراداتها على البورصة بشكل مباشر.

البورصة هي المرآة للأسواق

وأشارت النائبة نيفين حمدي الطاهري إلى أن البورصة هي المرآة للأسواق ومن خلالها يكتسب المستثمر ثقته بالسوق، ويجب علينا العمل على تعزيز الأسواق وجذب السيولة.