جامعة الدلتا التكنولوجية تشارك في ورشة عمل عن صناعة الخلايا الشمسية

شاركت جامعة الدلتا التكنولوجية، تحت رعاية عربي السيد كشك، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، في ورشة عمل عن «التكنولوجيات الحديثة في صناعة الخلايا الشمسية»، اليوم.

تناولت ورشة العمل عرضًا لأحدث التكنولوجيا المستخدمة في صناعة الخلايا الشمسية، التي من شأنها رفع كفاءة الخلايا الشمسية، وزيادة عمرها الافتراضي لتصل إلى 30 سنة بدلًا من 25 سنة.

مشروعات الطاقة المتجددة

كما تضمنت فعاليات الورشة سردا لأهم مشروعات الطاقة المتجددة في مصر من محطات شمسية، ومحطات رياح، إضافة إلى الحديث عن أنواع أخرى من الطاقات المتجددة مثل: «الهيدروجين الأخضر وتوطين صناعته في مصر».

أكد عربي كشك أنّ مصر تتبع استراتيجية طموحة تدعم الانتقال إلى الاستخدام الأنظف للطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية كجزء من رؤيتها للتنمية المستدامة «مصر 2030»، وأن هذه الاستراتيجية تتبنى حاليًا تنفيذ 3 أولويات في مقدمتها التوسع في استخدام الغاز الطبيعى كوقود انتقالى صديق للبيئة يدعم الانتقال إلى الطاقة النظيفة، وإعداد استراتيجية وطنية للتوسع في استخدام الهيدروجين الأخضر.

استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة

وأضاف رئيس الجامعة أن استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة التي تتبناها الدولة المصرية على أهمية الطاقة الجديدة والمتجددة والاستثمار في الطاقة النظيفة لمواكبة مستجدات الثورة الصناعية.

يذكر أن كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة تضم برنامج تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة، وتُشجع على استخدام الطاقة النظيفة، حيث يوجد الكثير من نماذج محطات الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح بها.

وضم وفد الجامعة الدكتور السيد العجوز وكيل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة لشئون التعليم والطلاب، د.خالد خضر وكيل الكلية للتدريب والخدمات، ا.م.د عمرو عبد الهادي رئيس برنامج تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة، الدكتور محمد عزت رئيس برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس، د.عبد العظيم اسماعيل المنسق العام للتدريب.