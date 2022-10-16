رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يوجه بتيسير إجراءات التقديم للطلاب

تابع الدكتور عربي كشك، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، سير إجراءات التقديم والكشف الطبي لطلاب الثانوية الفنية والمعاهد الفنية الصناعية المُلتحقين بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالجامعة، رافقه الدكتور السيد العجوز عميد الكلية.

دور جامعة الدلتا في التدريب

وخلال جولته، وجّه رئيس الجامعة بتوفير جميع الخدمات اللوجستية للطلاب وتيسير إجراءات التقديم، وتبادل «كشك» الحوار معهم والرد على استفساراتهم، مؤكدًا أن دور الجامعة لا يقتصر على العملية التعليمية فقط وإنما تعليم وتدريب وبحث وتثقيف وتنمية مهارات الإبداع والابتكار، متمنيًا لجميع الطلاب التوفيق والنجاح.

بناء شخصية عصرية للخريج

يذكر أن جامعة الدلتا التكنولوجية تسعى إلى بناء شخصية عصرية للخريج لها القدرة على التفاعل الذكي مع مختلف أنظمة التكنولوجيا، وتواكب سوق العمل الفعلية ووظائف المستقبل.