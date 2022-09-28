توجيهات جديدة من جامعة الدلتا التكنولوجية بشأن العام الدراسي

وجه الدكتور عربي السيد كشك، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، بضرورة الانتهاء من إعلان الجداول الدراسية، والتواجد المُستمر بين الطلاب وبدء المحاضرات من أول يوم دراسي لجميع الفرق الدراسية، وتقديم محاضرات تعريفية للفرقة الأولى بالبرامج التكنولوجية الموجودة خلال الأسبوع الأول للدراسة.

الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال العام الدراسي الجديد

واطمأن رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية على الانتهاء من كافة الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال العام الدراسى الجديد 2022-2023، وإتاحة مناخ دراسي ملائم وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب، جاء ذلك خلال اجتماعه مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور السيد العجوز عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة والدكتور خالد خضر وكيل للخدمات والتدريب.

وأكد رئيس الجامعة وضع الخطط التنفيذية للأنشطة الثقافية والفنية والرياضية للطلاب، والمراجعة النهائية لجميع المنشآت؛ للتأكد من جاهزية المُدرجات والمعامل، وجميع الخدمات اللوجستية المُقدمة للطلاب؛ لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة لهم، وتوفير كافة الاحتياجات التي تضمن انتظام سير العملية التعليمية بصورة منتظمة.

توجيهات جديدة بشأن مشروعات التخرج

ووجّه الدكتور عربى كشك بضرورة أن تكون مشروعات التخرج لطلاب الفرقة الرابعة ودفعة التخرج الأولى من الجامعة بما يفيد المجتمع، ويساعد على تطوير الصناعة وحل مشاكلها.

وأضاف رئيس الجامعة الحرص على توفير بيئة تعليمية مبتكرة وتعليم تكنولوجي متميز يجمع بين التأهيل النظرى والتطبيقى والتدريب الميدانى؛ لمُواكبة التطور التكنولوجي المتسارع وتلبية احتياجات ومتطلبات سوق العمل الفعلية ووظائف المستقبل.

جامعة الدلتا التكنولوجية تضم خمسة برامج تكنولوجية حديثة ومتميزة وهي برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس، تكنولوجيا الأوتوترونكس، تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة، وتكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية.