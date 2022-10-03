رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية في حوار مفتوح مع الطلاب: طوروا مهاراتكم

قال الدكتور عربي السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، إن الدراسة انتظمت بجميع الفرق الدراسية والبرامج التكنولوجية بالجامعة، وكذلك المحاضرات التعريفية للطلاب المنضمين جديد للجامعة، سواء عن البرامج التكنولوجية أو نظام الدراسة أو سير العملية التعليمية.

وأكد "كشك"، أن الجامعة تستهدف تنمية وتطوير مهارات الطلاب لتخريج جيل تكنولوجي متميز قادر على المنافسة في سوق العمل، وقادر على اكتساب مهارات ووظائف المستقبل، والمشاركة فى عملية التنمية المستدامة.

ريادة الأعمال وتعزيز روح الابتكاربجامعة الدلتا

وأضاف رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، اهتمام الجامعة بريادة الأعمال وتعزيز روح الابتكار والتميز والقدرات التنافسية ومهارات رواد الأعمال، وأيضًا تأهيل الطلاب للمشاريع الريادية وتوفير كافة احتياجاتهم ليكونوا رواد أعمال ناجحين وقادة للمستقبل.

ووجه "كشك"، أعضاء هيئة التدريس بالتواجد المستمر بين الطلاب، وتوفير كافة عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية وتذليل أي عقبات أمامهم، كما أجرى حوارً مفتوحًا مع الطلاب عن أهمية التعاون والجدية والعمل على تطوير مهاراتهم فى المجالات المختلفة.

"كشك" يطالب الطلاب باكتساب مهارات التواصل

وطالب "كشك" الطلاب باكتساب مهارات الاتصال، وممارسة الأنشطة الطلابية المختلفة، مؤكدًا أن الجامعة تهدف إلى تخريج جيل يواكب التطور التكنولوجي السريع، ويُلبي متطلبات واحتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن دور الجامعة لا يقتصر على التعليم فقط، وإنما التعليم والتثقيف والبحث والتدريب، ما يُساهم فى بناء وتنمية المجتمع.