صبا مبارك وزيد أبو حمدان يحضران العرض الخاص لفيلم بنات عبدالرحمن

بدأ منذ قليل، العرض الخاص للفيلم الأردني بنات عبدالرحمن، من بطولة الفنانة صبا مبارك، في سينما الزمالك، ويعد أول فيلم أردني يعرض جماهيريا في دور العرض المصرية.

ووصلت بطلة العمل صبا مبارك ومعها المخرج زيد أبو حمدان والمنتجة آية وحوش، منذ قليل، إلى سينما الزمالك، وسط حضور إعلامي كبير لتغطية الحدث.

تفاصيل فيلم بنات عبد الرحمن

فيلم بنات عبد الرحمن عرض لأول مرة في مصر العام الماضي، ضمن فعاليات الدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي، ويدور في إطار من الكوميديا السوداء.

وتأتي فكرة الفيلم حول قصة 4 شقيقات نتيجة لاختلافهن يسيطر عليهن الجفاء في العلاقات بينهن، وبعد الاختفاء الغامض لأبيهن، يقررن البحث عنه.

صبا مبارك تستعد لتصوير مسلسل بين السطور

يذكر أن الفنانة صبا مبارك تستعد خلال الأيام المقبلة لتصوير أولى مشاهدها في مسلسل بين السطور، الذي تشارك فيه بجانب عدد كبير من الفنانين؛ منهم أحمد فهمي ومحمد علاء وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مريم نعوم ونجلاء الحديني وإخراج وائل فرج.