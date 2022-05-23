أب مفقود ومطاردة سيارات وبكاء صبا مبارك في الإعلان الرسمي لـبنات عبد الرحمن

أطلقت صفحة فيلم بنات عبد الرحمن على موقع «فيسبوك»، الإعلان الرسمي لفيلم المخرج زيد أبو حمدان، تمهيدا لإطلاقه في دور العرض السعودية، بالتعاون مع مؤسسة رواد ميديا للإنتاج والتوزيع الصوتي والمرئي بالمملكة، وفي دور العرض الكويتية، ابتداءً من 26 مايو، كما سينطلق تباعاً في باقي الدول العربية قريباً.

الإعلان الرسمي لفيلم بنات عبد الرحمن

ركز الإعلان على الاختلافات الكبيرة بين شخصيات بنات عبد الرحمن، والصدامات التي تحدث أثناء بحثهن عن والدهن المفقود، التي تؤدي إلى انفجار صبا بالصراخ والبكاء، كما ضم مطاردة عنيفة بالسيارة.

ومؤخرا افتتح الفيلم مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد، وفاز أيضا بجائزة الجمهور ضمن فعاليات مهرجان الفيلم العربي في سان دييجو بأمريكا، وكان بنات عبد الرحمن حصل على عرضه العالمي الأول في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي إذ نال جائزة الجمهور، وشارك الفيلم في مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة، وفي الدورة الأولى من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، ضمن قسم برنامج روائع عربية.

وعلى الصعيدين المحلي والدولي، حصل الفيلم على عديد من الإشادات النقدية، فكتب الناقد جاي وايسبرج عبر موقع The Film Verdict «فيلم ممتع والسيناريو يزخر بالمشاهد الكوميدية».

وعبر موقع «الوطن» كتبت الناقدة علا الشافعي: «من النادر في السينما العربية أن تجد فيلماً ليس مصرياً يفجر كل هذه الضحكات»، ووصفت نشرة مهرجان القاهرة الفيلم بالقصيدة الدافئة عن علاقة الشقيقات ببعضهن بما فيها من كل التعقيدات الحيوية.

قصة فيلم بنات عبد الرحمن

بنات عبد الرحمن، أربع أخوات مختلفات تضطرهن الظروف للعودة إلى منزل العائلة، بعد سنوات من انعزالهن عن بعض لحل لغز اختفاء والدهن المفاجئ، لكن رحلة البحث السرية تكشف لهن أسراراً جديدة، والمزيد من علامات الاستفهام.

الفيلم من تأليف وإخراج زيد أبو حمدان، وبطولة صبا مبارك، فرح بسيسو، حنان الحلو، مريم الباشا، خالد الطريفي، إنتاج Pan East Media (صبا مبارك وآية وحوش)، وشارك في الإنتاج كل من Lagoonie Film Production، وArab Media Network وويكا للإنتاج والتوزيع، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.

حصل بنات عبد الرحمن على منحة مؤسسة الدوحة للأفلام لمرحلة التطوير، منحة صندوق الأردن لدعم الأفلام التابع للهيئة الملكية الأردنية للأفلام بمرحلتي التطوير والإنتاج، ومنحة منصة سيني جونة (مرحلة ما بعد الإنتاج) مهرجان الجونة السينمائي، ووصل إلى المرحلة النهائية في منصة الترويج بمهرجان تريبيكا السينمائي. كما شارك في معمل راوي لكتاب السيناريو بالهيئة الملكية الأردنية للأفلام.