جامعة سوهاج تحذر منسوبيها من النظر للشمس أثناء الكسوف الجزئي غدا

وجه الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، بياناً تحذيراً للطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، من النظر لكسوف الشمس الذي سيشهده العالم غداً الثلاثاء، وذلك بناء على توصيات وزارة الصحة.

وأكد رئيس الجامعة خلال البيان، من خطورة النظر إلى قرص الشمس أثناء الكسوف، حيث يؤدي ذلك إلى دخول أشعة غير مرئية إلى شبكية العين مثل الأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء التي تؤدي إلى تلف في شبكية العين، وبالتالي التعرض لفقدان البصر.

موعد بداية كسوف الشمس

وقال «عبد الخالق» إن العالم سيشهد ظاهرة الكسوف بداية من الساعة 11 صباحاً حتى الساعة 4 عصراً، موضحاً أن القاهرة ستشهد مرحلة الكسوف الجزئي في الساعة 12 ظهراً تقريباً، وستكون ذروة الكسوف الجزئي في القاهرة في تمام الساعة 1:09 ظهرا، على أن ينتهي الكسوف الجزئي في الساعة 2:16 تقريبا، ليستغرق الكسوف الجزئي منذ بدايته في القاهرة وحتى نهايته ساعتين و16 دقيقة تقريبا.

نصائح جامعة سوهاج

وطالبت إدارة جامعة سوهاج منسوبيها بتوخي الحذر وعدم النظر إلى الشمس مباشرة إلا من خلال نظارات خاصة، وعدم التصوير بالهواتف، حيث يمكن متابعة الحدث عبر وسائل الإعلام والقنوات التلفزيونية حفاظاً على العين، وذلك في إطار حرصها الدائم للحفاظ على صحة وسلامة منسوبيها.