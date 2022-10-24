أحمد سعد يطرح برومو أغنية ليه بداري (فيديو)

طرح الفنان أحمد سعد عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، البرومو الدعائي للأغنية الدعائية لفيلم «هاشتاج جوزني»، التي تحمل عنوان «ليه بداري».

ونشر أحمد سعد، البرومو الدعائي، وعلق عليه: «استنوا أغنية ليه بداري من فيلم هاشتاج جوزني يوم الأربعاء الساعة 8 على قناتي على يوتيوب».

فيلم هاشتاج جوزني

فيلم «هاشتاج جوزني»، من المقرر طرحه بدور السينما 3 نوفمبر، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين في مقدمتهم أمير المصري، وبيومي فؤاد، ودينا، وصابرين، وسامي مغاوري، وإسلام إبراهيم، ونخبة من الشباب، والفيلم من تأليف محمد سمير مبروك وإخراج عصام نصار.

وتجسد الفنانة مايان السيد دور «لي لي»، وهي فتاة محبة للحياة، تحلم بالحب والزواج، وتقديم الكثير من الأعمال الخيرية، وتعيش قصة رومانسية مع أمير المصري.

حفل أحمد سعد في أبو ظبي

ويستعد الفنان أحمد سعد، لحفله الغنائي المقرر إقامته في أبو ظبي 19 نوفمبر المقبل، والذي روَّج له مؤخرا عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، قائلا: «أنا مستني اللقاء مع جمهوري في أبو ظبي والجمهور العربي، إن شاء الله تكون الحفلة اللي في خيالي مستنيكو».