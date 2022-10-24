عضو بـ«الشيوخ»: البنية الأساسية لسوق المال المصري بخير

قال الدكتور هاني سري الدين، عضو مجلس الشيوخ، إن الفترة الحالية لا تحتاج لتعديلات تشريعية والبنية الأساسية للبورصة المصرية التشريعية منها والتنظيمية موجودة بشكل كامل، لافتا إلى أنه خلال المرحلة الحالية نحتاج إلى أن يقود السوق التمويل والإصدارات، والوضع الاقتصادي هو المحرك الرئيسي.

المخاطر الراهنة حول العملة

وأوضح «سري الدين» خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي، أن سعر الصرف والمخاطر الراهنة حول العملة والوضع الاقتصادي وأداء القطاعات يؤثر على وضع البورصة مهما اتخذنا من إجراءات، مشيرا إلى أن البنية الأساسية لسوق المال المصري بخير، وفي 2007 كان وضع البورصة المصرية الأكبر في الشرق الأوسط والظروف العالمية غيرت الأوضاع وأدت للتراجع.

سوق المال المصري

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن سوق المال المصري كان أفضل من نظيره ببعض الدول الغنية قبل الأزمات العالمية، موضحا أن المستثمر يرغب في العمل بسوق تعطيه ضمانات للاستثمار.