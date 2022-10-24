جهود مكثفة للسيطرة على حريق شب في «جرن بصل» بالبحيرة (صور)

تواصل قوات الحماية المدنية بمحافظة البحيرة جهودها لإخماد حريق اندلع ظهر اليوم في «جرن بصل» بقرية الطود التابعة لمركز كوم حمادة، والذي انتقل إلى مستودع لتخزين قش الأرز مجاور له.

وفرضت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن البحيرة كردون أمني بمحيط الحريق لعدم امتداد الحريق لأي مبانٍ مجاورة، ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد 10 سيارات إطفاء لإخماد الحريق.

بلاغ باندلاع حريق

كان قد ورد ظهر اليوم الاثنين، إخطار إلى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة كوم حمادة، يفيد بنشوب حريق هائل في «جرن» ملك «مصطفى. ا»، بقرية الطود التابعة لذات المركز.

قوات الحماية المدنية تنتقل إلى مكان الحريق

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية برئاسة العميد محمد بلبع، مدير الإدارة، وبالفحص تبين نشوب النيران في جرن بصل ما أدى إلى تلف 5000 آلاف طن بصل، وامتداد النيران في قش الأرز المجاور له على مساحة 3 أفدنة.

الدفع بـ8 سيارات إطفاء

ودفعت الأجهزة الأمنية بعدد 8 سيارات إطفاء من أجل السيطرة على الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.