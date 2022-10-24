أماكن ومواعيد فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بـ5 محافظات غدا.. صيانة دورية

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن قطع التيار الكهربائي، غدا الثلاثاء، في عدة مناطق بـ5 محافظات، بسبب أعمال الصيانة الدورية والطارئة، وذلك لمدة تتراوح من 3 لـ5 ساعات.

أماكن قطع الكهرباء بالدقهلية

وتشهد عدة مناطق بالدقهلية انقطاع التيار من الساعة 9 صباحا وحتى 3 مساءً بمدن الجمالية ودكرنس والمنزلة، وذلك عن قرى حرك وزغلى والعزبي ومبارك والمختار والأاشراف وعزبة أبو زاهر وعزبة ود وقرية أحمد جادو وقرية الوفاء وقرية العطاء وعزبة السيد شيحة وقرية رابحة وقرية الإخلاص.

فصل التيار الكهربائي بالإسكندرية

فيما أفادت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء عن قطع التيار الكهربائي غدا الثاثاء بداية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا، بمناطق غرب ووسط وشرق الإسكندرية، لأعمال الصيانة بمناطق سيدي بشر وسابا باشا ومحرم بك والهانوفيل.

قطع التيار الكهربائي عن بني سويف

صرحت محافظة بني سويف بانقطاع التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمدينتي بني سويف وببا لصيانة المغذيات الرئيسية، بداية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 عصرا، وذلك في مناطق بني سويف الجديدة والمستشفى العام وكورنيش النيل.

قطع الكهرباء غدا بالغردقة

كما أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمرعن قطع الكهرباء غدا الثلاثاء عن عدة مناطق بمدينة الغردقة، وذلك لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية ومغذيات الكهرباء، ويستمر ليومين، بداية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا.

قطع الكهرباء في طوخ بالقليوبية

وفي القليوبية، أعلنت شركة كهرباء المحافظة أنه سيتم فصل الكهرباء غدا الثلاثاء من الساعة 9 صباحاً وحتى انتهاء أعمال الصيانة الطارئة على مغذى الحصة على الخط الرئيسي، والمناطق المتأثرة بالفصل هي قرية الحصة وعزب الحصة والسفاينة شرق ومول العابد.

كما سيتم فصل الكهرباء غدا من الساعة 9 صباحاً وحتى انتهاء الأعمال على محول المجمع بمشتهر مركز طوخ لزرع وتحميل أعمدة منخفض وشد موصلات، والمناطق المتأثرة بالفصل منطقة المجمع بمشتهر والوحدة المحلية بمشتهر ومركز شباب مشتهر والوحدة الصحية بمشتهر.