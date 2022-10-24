موعد كسوف الشمس 2022 في جميع محافظات مصر.. يبدأ من السلوم

تشهد جميع محافظات مصر ظاهرة كسوف الشمس 2022 غداً الثلاثاء 25 أكتوبر، حيث يبدأ الكسوف شبه الظلي في تمام الساعة 10 و58 دقيقة و10 ثوانٍ، ولا يرى بالعين المُجردة في ذلك التوقيت، ثم يرى بالعين المجردة في مرسى مطروح كأول محافظة، ثم يظهر في باقي المحافظات تباعاً.

وأعلن معهد البحوث الفلكية عن موعد كسوف الشمس 2022 في جميع محافظات مصر، داعياً المواطنين لزيارة مرصد حلوان لمشاهدة الظاهرة.

موعد كسوف الشمس 2022 في دمياط

وبحسب بيان معهد البحوث الفلكية، فإنّ موعد كسوف الشمس 2022 في محافظة دمياط سيبدأ في 11:58 صباحاً وذروته 1:08 ظهراً، وينتهي 2:18 دقيقة، حيث تستمر فترة الكسوف ساعتين و20 ثانية ويبلغ أكبر قدر للكسوف 37.5%.

موعد كسوف الشمس 2022 في السلوم

يبدأ: 11:54 صباحاً.

الذروة: 12:56 ظهراً.

نهايته: 1:59 ظهراً.

يدوم: 2:05 ساعة.

أكبر قدر له: 28%.

موعد كسوف الشمس 2022 في مطروح

ويأتي موعد كسوف الشمس 2022 في محافظة مطروح كالتالي:

يبدأ: 11:55 صباحاً.

ذروته: 1:00 ظهراً.

ينتهي: 2:06 ظهراً.

يدوم: 2:11 ساعة.

أكبر قدر للكسوف: 30.9%.

موعد كسوف الشمس 2022 في بورسعيد

يبدأ: 11:58 صباحاً.

ذروته: 1:09 ظهراً.

ينتهي: 2:19 ظهراً.

يدوم: 2:21 ساعة.

أكبر قدر للكسوف: 37.9%.

موعد كسوف الشمس 2022 في الإسكندرية

يبدأ: 11:57 صباحاً.

ذروته: 1:05 ظهراً.

نهايته: 2:13 ظهراً.

يستمر: 2:16 ساعة.

أكبر قدر له: 34.6%.

موعد كسوف الشمس 2022 في العريش

يبدأ: 12:00 ظهراً.

ذروته: 1:12 ظهراً.

ينتهي: 2:23 ظهراً.

يدوم: 2:23 ساعة.

أكبر قدر له: 39.7%.

موعد كسوف الشمس 2022 في كفر الشيخ

يبدأ: 11:58 صباحاً.

ذروته: 1:07 ظهراً.

ينتهي: 2:16 ظهراً.

يدوم: 2:18 ساعة.

أكبر قدر له: 35.9%.

موعد كسوف الشمس 2022 في المنصورة

يبدأ: 11:58 صباحاً.

ذروته: 1:08 ظهراً.

نهايته: 2:17 ظهراً.

يدوم: 2:19 ساعة.

أكبر قدر: 36.4%.

موعد كسوف الشمس 2022 في دمنهور

يبدأ: 11:58 صباحاً.

ذروته: 1:08 ظهراً.

ينتهي: 2:17 ظهراً.

يدوم: ساعتين و18 دقيقة.

أكبر قدر: 35.1%.

موعد كسوف الشمس 2022 في طنطا

يبدأ في 11:59 صباحاً، وذروته 1:08 ظهراً، ونهايته 2:17 ظهراً، ويدوم نحو ساعتين و18 دقيقة، وأكبر قدر له 35.5%.

موعد كسوف الشمس 2022 في باقي المحافظات

- الزقازيق: يبدأ 12 ظهراً، وذروته في تمام الساعة 1:09، بنسبة 35.9%، ويدوم لمدة ساعتين و18 دقيقة وينتهي في 2:18 ظهراً.

- الإسماعيلية: يبدأ 12 ظهراً، وذروته في تمام الساعة 1:10، بنسبة 36.9%، ويدوم لمدة ساعتين و18 دقيقة وينتهي في 2:20 ظهراً.

- شبين الكوم: يبدأ 11:59 ظهراً، وذروته في تمام الساعة 1:08، بنسبة 35.3%، ويدوم لمدة ساعتين و18 دقيقة وينتهي في 2:17 ظهراً.

- بنها: يبدأ 12 ظهراً، وذروته في تمام الساعة 1:09، بنسبة 35.3%، ويدوم لمدة ساعتين و18 دقيقة وينتهي في 2:18 ظهراً.

- محافظة القاهرة: يبدأ 12:01 ظهراً، وذروته في تمام الساعة 1:10، بنسبة 34.7%، ويدوم لمدة ساعتين و17 دقيقة وينتهي في 2:18 ظهراً.

- السويس: يبدأ 12:02 ظهراً، وذروته في تمام الساعة 1:12، بنسبة 36.4%، ويدوم لمدة ساعتين و20 دقيقة وينتهي في 2:22 ظهراً.

- حلوان: يبدأ 12:01 ظهراً، وذروته في تمام الساعة 1:10، بنسبة 34.6%، ويدوم لمدة ساعتين و18 دقيقة وينتهي في 2:19 ظهراً.

- الجيزة: يبدأ 12:02 ظهراً، وذروته في تمام الساعة 1:10، بنسبة 34.4%، ويدوم لمدة ساعتين و17 دقيقة وينتهي في 2:19 ظهراً.

- العين السخنة: يبدأ 12:03 ظهراً، وذروته في تمام الساعة 1:12، بنسبة 35.7%، ويدوم لمدة ساعتين و19 دقيقة وينتهي في 2:22 ظهراً.

- طابا: يبدأ 12:05 ظهراً، وذروته في تمام الساعة 1:17، بنسبة 38.8%، ويدوم لمدة ساعتين و23 دقيقة وينتهي في 2:28 ظهراً.

- الفيوم: يبدأ 12:03 ظهراً، وذروته في تمام الساعة 1:10، بنسبة 33.1%، ويدوم لمدة ساعتين و15 دقيقة وينتهي في 2:18 ظهراً.

- سيوة: يبدأ 12:01 ظهراً، وذروته في تمام الساعة 1:02، بنسبة 34.9%، ويدوم لمدة ساعتين ودقيقة وينتهي في 2:02 ظهراً.

- الزعفرانة: يبدأ 12:05 ظهراً، وذروته في تمام الساعة 1:14، بنسبة 35.3%، ويدوم لمدة ساعتين و18 دقيقة وينتهي في 2:23 ظهراً.

- بني سويف: يبدأ 12:04 ظهراً، وذروته في تمام الساعة 1:11، بنسبة 33.1%، ويدوم لمدة ساعتين و15 دقيقة وينتهي في 2:19 ظهراً.

- سانت كاترين: يبدأ 12:07 ظهراً، وذروته في تمام الساعة 1:17، بنسبة 36.2%، ويدوم لمدة ساعتين و20 دقيقة وينتهي في 2:27 ظهراً.

- رأس غارب: يبدأ 12:07 ظهراً، وذروته في تمام الساعة 1:16، بنسبة 34.7%، ويدوم لمدة ساعتين و18 دقيقة وينتهي في 2:25 ظهراً.

- المنيا: يبدأ 12:06 ظهراً، وذروته في تمام الساعة 1:13، بنسبة 31%، ويدوم لمدة ساعتين و13 دقيقة وينتهي في 2:19 ظهراً.

- شرم الشيخ: يبدأ 12:09 ظهراً، وذروته في تمام الساعة 1:19، بنسبة 35.8%، ويدوم لمدة ساعتين و20 دقيقة وينتهي في 2:29 ظهراً.

- الغردقة: يبدأ 12:11 ظهراً، وذروته في تمام الساعة 1:20، بنسبة 34%، ويدوم لمدة ساعتين و17 دقيقة وينتهي في 2:28 ظهراً.

- أسيوط: يبدأ 12:09 ظهراً، وذروته في تمام الساعة 1:15، بنسبة 30.2%، ويدوم لمدة ساعتين و12 دقيقة وينتهي في 2:21 ظهراً.

- الفرافرة: يبدأ 12:09 ظهراً، وذروته في تمام الساعة 1:10، بنسبة 25.3%، ويدوم لمدة ساعتين ودقيقتين وينتهي في 2:11 ظهراً.

- سوهاج: يبدأ 12:12 ظهراً، وذروته في تمام الساعة 1:17، بنسبة 30%، ويدوم لمدة ساعتين و11 دقيقة وينتهي في 2:23 ظهراً.

- قنا: يبدأ 12:14 ظهراً، وذروته في تمام الساعة 1:20، بنسبة 30.8%، ويدوم لمدة ساعتين و12 دقيقة وينتهي في 2:26 ظهراً.

- الأقصر: يبدأ 12:15 ظهراً، وذروته في تمام الساعة 1:21 ظهراً، بنسبة 29.9%، ويدوم لمدة ساعتين و12 دقيقة وينتهي في 2:27 ظهراً.

- مرسى علم: يبدأ 12:18 ظهراً، وذروته في تمام الساعة 1:26، بنسبة 32%، ويدوم لمدة ساعتين و15 دقيقة وينتهي في 2:33 ظهراً.

- أسوان: يبدأ 12:21 ظهراً، وذروته في تمام الساعة 1:25، بنسبة 27.7%، ويدوم لمدة ساعتين و18 دقيقة وينتهي في 2:08 ظهراً.

- شلاتين: يبدأ 12:25 ظهراً، وذروته في تمام الساعة 1:31، بنسبة 29.7%، ويدوم لمدة ساعتين و12 دقيقة وينتهي في 2:37 ظهراً.