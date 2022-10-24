محمد الحلو يمازح قائد فرقته الموسيقية خلال عزف ألف ليلة وليلة: «نسيتني الكلام»

مازح الفنان محمد الحلو، المايسترو أحمد عاطف، قائد فرقته الموسيقية خلال حفله بمهرجان الموسيقى العربية، المقام حاليا بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات الليلة الخامسة على مسرح النافورة.

وبدأ الموقف بين الفنان محمد الحلو وعازف فرقته حينما انتهى المايسترو من عزف المقطوعة الموسيقية لأغنية ألف ليلة وليلة، ثم قال: «أنا نسيت الكلام هقول إيه بعد الجمال دا».

حفل محمد الحلو في مهرجان الموسيقى

كما قدم الحلو الشكر للموسيقار يحيى الموجي المشارك معه في الحفل، ومن المقرر أن يشدو الحلو خلال الحفل بأغنيات الوسية وصدقي وإلى من همها أمري، وليالي الحلمية، وعراف، ويا حبيبي، وألف ليلة وليلة، وأهيم شوقا، وزيزينا.

ومن المقرر أن يختتم الفنان علي الحجار حفل اليوم بأداء مجموعة كبيرة من أغنياته الشهيرة.