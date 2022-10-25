أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 25-10-2022 في الأسواق المحلية

تحتوي الفراخ البيضاء ومشتقاتها على العديد من العناصر والفيتامينات التي تمد الجسم بالطاقة لاحتوائها على البروتين أيضا، لذا يبحث الناس ويهتمون بأسعار الدواجن بشكل يومي لاستخدامها في الكثير من الوجبات اليومية والأطعمة.

وفي السطور التالية نعرض أبرز أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء الموافق 25 أكتوبر، وفقا لما قاله الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية بالقاهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

أسعار الفراح البيضاء في السوق المحلية

وقال رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الأسعار مستقرة بعد ارتفاع أمس، ليتراوح سعر الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء، بين 34 و36 جنيهًا للكيلو، وتصل للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 40 و41 جنيهًا.

ووصل سعر الدواجن الحمراء اليوم إلى 46 جنيها، بينما تباع سعر الدواجن الأمهات حوالي 26 جنيها، والكتكوت الساسو 3 إلى 3.25 جنيه، وسجَّل سعر الكيلو الفراخ البلدي نحو 49 جنيهًا.

أسعار الفراخ اليوم

واستقر سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء عند 45 جنيهًا في المحال التجارية والتي تنوعت مشتقاتها.

ووصل سعر الفرخة المباعة المذبوحة وزن ما بين 1000 و1350 جراما بسعر يتراوح ما بين 70 إلى 90 جنيها.

ووصل سعر كيلو الفراخ البلدي بين 50 و54 جنيهًا.

وتراوح سعر البانيه بين 90 و110 جنيهات.

تراوح سعر الأوراك بين 42 و47 جنيهًا.

تراوح سعر الكيلو من الأجنحة بين 28 و35 جنيهًا، كيلو الكبد والقوانص تراوح ما بين 45 و49 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

تراوح سعر البط المسكوفي بين 42 و49 جنيهًا

تراوح سعر لحم البط البلدي بين 58 و60 جنيهًا.

ويصل سعر البط المذبوحة والمعبأة وزن 1.5 كيلو إلى نحو 120 جنيها.

ويصل سعر البطة وزن 2 كيلو إلى نحو 160 جنيها.

تراوح سعر لحم كيلو البط الفرنساوي بين 40 و47 جنيهًا.