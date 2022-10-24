آخر أخبار روسيا وأوكرانيا.. الجيش الأمريكي ينشر الفرقة 101 في أوروبا

أعاد الجيش الأمريكي نشر الفرقة 101 المحمولة جوا في قارة أوروبا لأول مرة منذ ما يقرب من 8 عقود وسط تصاعد التوتر بين روسيا وحلف شمال الأطلنطي «الناتو»، على بعد 3 أميال فقط من حدود رومانيا مع أوكرانيا، تمركزت القوة الأمريكية في قاعدة جوية رومانية حيث ينتشر نحو 4700 جندي أمريكي لتعزيز الجناح الشرقي لحلف «الناتو».

سي بي إس نيوز: أجرت القوات الأمريكية والرومانية مناورة هجومية برية وجوية مشتركة

ووفي آخر أخبار روسيا وأوكرانيا، أجرت القوات الأمريكية والرومانية مناورة هجومية برية وجوية مشتركة تضمنت قصف أهداف ومحاكاة المعارك التي تخوضها القوات الأوكرانية كل يوم ضد القوات الروسية عبر الحدود مباشرة، على طول ساحل البحر الأسود في رومانيا، شبكة «سي بي إس نيوز» الأمريكية.

أمريكا: مستعدون للدفاع عن كل شبر من أراضي حلف الناتو

من جانبه قال نائب قائد الفرقة الأمريكية المحمولة جوا، جون لوباس: «نحن مستعدون للدفاع عن كل شبر من أراضي حلف شمال الأطلسي الناتو، وأتينا بقدرات فريدة من قدراتنا وأصولنا الجوية، نحن قوة مشاة ولكن مرة أخرى نجلب قدراتنا وأصولنا معنا»، مضيفا أن المناورات الحربية القريبة جدا من تلك الحدود هي رسالة واضحة لروسيا وحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في الناتو، بأن الجيش الأمريكي موجود هنا.

فيما قال الجنرال الروماني لوليان بيرديلا إن «المعنى الحقيقي بالنسبة لي، لوجود القوات الأمريكية هنا، هو كما لو كان لديك حلفاء في نورماندي قبل وجود أي عدو هناك»، مشيرا إلى معركة الحرب العالمية الثانية التاريخية على الساحل الشمالي في فرنسا.