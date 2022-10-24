ضبط مدرس استولى على 2.5 مليون جنيه لتوظيفها في تجارة الأدوية بسوهاج

تمكنت ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع جنوب الصعيد بسوهاج من ضبط مدرس بمركز دار السلام جنوب شرق سوهاج، لقيامه بالاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية كبيرة بلغت 2.5 مليون جنيه، بقصد توظيفها في مجال تجارة الأدوية، إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبالغ.

ضبط مدرس استولى على أموال المواطنين

تعود تفاصيل الواقعة عقب ورود معلومات للعميد حسن الإمام، مفادها قيام مدرس ثانوي بدار السلام جنوب شرق سوهاج بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية لتوظيفها مقابل أرباح شهرية، وتأكد ذلك من خلال بلاغ «ا . م . ع . م»، مشرف مبيعات، و7 آخرين، جميعهم يقيمون بدار السلام، بتلقي المتحرى عنه مبالغ مالية لتوظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة لأحكام القانون.

وأكدت التحريات قيام «أ . ع . ا»، مدرس ثانوي بدائرة مركز شرطة دار السلام، ببمارسة نشاطا احتياليا من خلال تلقي مبالغ مالية من المواطنين راغبي الاستثمار في أموالهم وتحقيق ثراء سريع بزعم توظيفها لهم في تجارة الأدوية من خلال شركة للأدوية مقابل حصولهم على أرباح شهرية تقدر بـ3% من قيمة رأس المال بالمخالفة لأحكام القانون، حيث تمكن من الاستيلاء على مبلغ 2.5 مليون جنيه من 7 أشخاص، إلا أنه توقف عن سداد أصل المبلغ وأرباحه.

ضبط المتهم.. وتحرير محضر بالواقعة

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة، تم ضبط المتحرى عنه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وتعهد برد المبلغ المستولى عليها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم العرض على جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيق.