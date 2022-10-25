6 معلومات عن الجراج متعدد الطوابق في بورسعيد.. يستوعب 400 سيارة

تتوالى المشروعات المتميزة لتنمية وتطوير بورسعيد منها إنشاء جراج متعدد الطوابق فى حي العرب، أقدم أحياء بورسعيد، والذي يتواجد فيه أغلب الأسواق التجارية والسمك، ويعتبر الجراج متعدد الطوابق إضافة جديدة بعد إنشاء سوق السمك الجديدة والبازار الجديد والأسواق والمولات المتطورة بمختلف أحياء بورسعيد.

رحلات اليوم الواحد

يخدم الجراج متعدد الطوابق بحي العرب الزائرين من مختلف المحافظات ضمن رحلات اليوم الواحد لبورسعيد.

ويمنع حدوث الاختناقات المرورية خلال أوقات الذورة، ما يعمل على تحقيق السيولة المرورية وانتظام الحركة، بالإضافة إلى المظهر الحضاري لحي العرب وبورسعيد.

يحيط بالجراج بازار بورسعيد الجديد وسوق الخضروات وسوق بورسعيد الجديد ومول الملابس المستعملة الجديد، بالإضافة إلى قربه الأسواق منها.

مساحة الجراج متعدد الطوابق

يُقام الجراج متعدد الطوابق على مساحة أكثر من 3000 متر ويستوعب 400 سيارة، بالإضافة إلى مداخل ومخارج الجراج بطريقة إليكترونية.

يعتبر الجراج متعدد الطوابق الثاني في بورسعيد بعد إنشاء جراج الفرما والذي تحول إلى مول الغرما بعد سنوات من فشل العمل به لبعده مباشرة عن الأسواق التجارية الجديدة ولإنشائه في وقت كانت تعانى فيه بورسعيد من كساد تجاري وتوالى أحداث عزف فيها الزائرين عن المحافظة بعكس الجراج متعدد الطوابق الذي تم إنشاؤه ليواكب مع حل مشكلة التكدس المروري التى تشهدها المحافظة المحدودة في المساحة الجغرافية والتى يأتى للإقامة فيها أبناء المحافظات الأخرى طلبا للعمل.

وصرح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أنه تم الإنتهاء من تنفيذ 90 % من أعمال إنشاء الجراج المتعدد الطوابق بحي العرب.

وأوضح محافظ بورسعيد أنه يجري تنميط المنطقة المحيطة الجراج المتعدد الطوابق ومجمع الأسواق ، ورفع كفاءتها على أعلى مستوى، ليناسب التطور بها ورفع كفاءة الطرق والميادين الرئيسية

وأضاف اللواء عادل الغضبان أن حي العرب ببورسعيد أصبح مزارا سياحيا غير مسبوق من أبناء المحافظة وزائريها من المحافظات المجاورة للتسوق في أسواقها الحضارية