أمطار متقطعة على بورسعيد.. وتحركات عاجلة لمواجهة تقلبات الطقس المفاجئة

تعرضت محافظة بورسعيد، ظهر اليوم الإثنين، لأمطار خفيفة متقطعة، في طقس متقلب ملبد بالغيوم، بالتزامن مع نهاية اليوم الدراسي، ما دفع مسؤولي المدارس، إلى تحذير الطلاب من البقاء تحت الأمطار وقت خروجهم من المدراس.

وانتشر رجال مرور بورسعيد فى محيط المدارس والشوارع الرئيسية، والمؤدية إلى المدارس، استعدادا لأى طوارئ أو تطورات مفاجئة فى الطقس، أو سقوط أمطار كثيفة، لتأمين خروج الطلاب، وتسيير الحركة المرورية في الشوارع.

انتشار سيارات الصرف الصحي

ودفعت شركة المياه والصرف الصحي ببورسعيد، بسيارات الفاكيوم والنافوري وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة والاطقم الفنية فى مختلف الأحياء، استعدادا لسحب مياه الأمطار، وتسليك بالوعات الصرف الصحي في حال سقوط أمطار غزيرة.

وتابع الدكتور منصور بكري رئيس حي المناخ، محطات الصرف الصحي، ومصارف توزيع المياه بنطاق الحي، للتأكد من كفاءة بالوعات الأمطار في كل الشوارع، لمنع تراكم مياه الأمطار.

إعلان الطوارئ لمواجهة الطقس المتقلب

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، انه تم رفع حالة الطوارئ لمواجهة الطقس المتقلب في مختلف الأحياء، موضحا أنه تم تجهيز غرفة عمليات خاصة لمتابعة حالة الطقس في بورسعيد، تظل منعقدة على مدار اليوم، بالتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية والجهات المختصة.