محسن البلتاجي: خدمة الشباك الواحد غير مفعّلة بشكل جيد

قال المهندس محسن البلتاجى، الخبير فى مجال تنمية صادرات الحاصلات البستانية، إن الدولة تسعى إلى العمل على تطوير جميع القطاعات، على رأسها القطاع الزراعى الذى شهد الكثير من المبادرات والمشروعات التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، من أجل تعظيم الإنتاج الزراعى فى مصر، والحرص على المحافظة على المساحة المزروعة وزيادتها... وإلى نص الحوار:

خبير تنمية الصادرات: تعاون الشركات الخاصة في التنمية الزراعية يدعم القطاع

بداية.. كيف ترى أهمية القطاع الزراعى فى مصر؟

- مصر تتمتع برقعة زراعية كبيرة وتمتاز بالكثير من المقومات التى تجعل القطاع الزراعى أهم وأنشط القطاعات، من أجل تحقيق الأمن الغذائى للمصريين، أو للتصدير لضمان الحصول على العملات الأجنبية.

هل تابعت المؤتمر الاقتصادى فى يومه الأول؟

- المؤتمر الاقتصادى حدث مهم لجميع الأطراف، ومن خلال حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس الأول، وجدت مصداقية وصراحة فى حديثه، حيث أشار إلى أن هناك مشكلات يجب التكاتف لحلها والوصول إلى رؤية وخارطة طريق تدعم الاقتصاد المصرى بمختلف قطاعاته.

كيف تابعت جلسات المؤتمر الاقتصادى؟

- من المتوقع أن يكون المؤتمر الاقتصادى 2022، بداية لإزالة المعوقات والمشكلات التى تواجه المستثمرين، وحرص الحكومة على مشاركة القطاع الخاص وإشراكه فى عملية التنمية سيكون له مردود إيجابى.

ما المعوقات التى يواجهها القطاع الزراعى؟

- توجد مجموعة من المعوقات، ويتطلب الأمر إزالة تلك المعوقات التى تواجه المنتجين والمستثمرين فى القطاع الزراعى، وأبرز مثال على هذه المعوقات الدعم على الصادرات، فيجب أن تنظر الدولة إلى هذا الدعم وتقنينه بشكل مناسب، فليس من الضرورى أن تكون النسبة 10% أو 12%، لكن الأهم أن يكون صرف الدعم 3 أو 2%، ويتم صرفه سريعاً، إضافة إلى أن عملية النقل، سواء الجوى أو البحرى تحتاج إلى إعادة النظر، للقضاء على أى معوقات فى النقل والمراكب، فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية التى أثرت على العالم.

جهود الدولة

الدولة تعمل بلا شك على زيادة الصادرات المصرية، وهى من أهم الأمور التى تعمل على ترسيخ وتعزيز نشاط القطاع الزراعى وتعزيز المنتج المصرى فى الأسواق العالمية، ومن الضرورى أن يكون هناك حل سريع لكل المعوقات المتعلقة بعملية التصدير، حتى تتبوأ مصر المكانة التى تليق بها فى السوق العالمية. مصر حققت العام الماضى صادرات زراعية ضخمة، ومن المتوقع أن تواصل ذلك.