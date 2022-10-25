ضبط «مستريح» استولى على 20 مليون جنيه من 35 مواطنا بالغربية

ضبطت مباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية، أحد الأشخاص استولى على 20 مليون جنيه من 35 شخصا بقرية بلقينا التابعة إلى مركز ومدينة المحلة، بدعوى توظيفها في التجارة بالمواد الغذائية مقابل أرباح 20% شهريا، ولم يف بوعده.

بلاغات من 35 شخصا

كانت إدارة الأموال العامة بوسط الدلتا، تلقت بلاغات من نحو 35 شخصا بقرية بلقينا بمركز المحلة الكبرى، بقيام شخص يدعى «ع . ال» بالاستيلاء على مبالغ مالية تقدر بـ20 مليون جنيه، مقابل توظيفها في تجارة المواد الغذائية.

التحريات والمعاينة

وأكدت التحريات صحة ما جاء في البلاغات، وأن المتهم استولى على 20 مليون جنيه وأوهم الضحايا بامتلاكه عدة مصانع «جبن وبن ورنجة»، وأنه سيقوم بتوظيف أموالهم مقابل 20% فوائد شهرية، وتفاجأ الضحايا بعدم التزام المتهم بوعده وفر هاربا.

ضبط المتهم في الواقعة

وبتقنين الإجراءات والتنسيق بين إدارة الأموال العامة بوسط الدلتا، ومديرية أمن الغربية، تم ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها.

العقوبة القانونية في الواقعة

وعن العقوبة القانونية، قال إسلام سليمان، المحامي والخبير القانوني، إنه يعاقب بالسجن والغرامة كل من استولى على المال من المواطنين بغير وجه وحق أو بطريقة غير مشروعة، طبقا للمادة 21 من قانون العقوبات رقم 146 لـسنة 1988.