ضبط مستريح العقارات وزوجته بالإسكندرية.. «نصبوا على المواطنين في 9 مليون»

كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تفاصيل بلاغ من 6 مواطنين بتضررهم من أحد الأشخاص وزوجته؛ لقيامهما بتلقي مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها لهم في مجال الاستثمار العقاري مقابل أرباح متفق عليها، وقيامهما بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم.

9 ملايين جنيه.. حصيلة المبالغ المستولى عليها

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام كل من رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الخاصة، له معلومات جنائية، كائنة بمحافظة الإسكندرية ولها مقر آخر بمحافظة مطروح، بالاشتراك مع زوجته، لها معلومات جنائية، وعضو مجلس إدارة ذات الشركة المشار إليها، بممارسة نشاط احتيالي، من خلال تلقيهما مبالغ مالية من المواطنين على النحو المشار إليه، بلغت 9 ملايين جنيه وتوقفا عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها، وقيامهما عقب اكتشاف أمرهما بالفرار إلى أماكن مختلفة.

عقب تقنين الإجراءات وباستخدام التقنيات الحديثة وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح أمكن ضبطهما بدائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح، وبمواجهتهما أقرا بممارستهما ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.