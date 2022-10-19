حكاية مستريح الذهب.. جمع 10 ملايين جنيه في الشيخ زايد وتعثر في الأرباح

قررت النيابة العامة حبس مستريح على ذمة التحقيقات بتهمه النصب علي المواطنين والاستيلاء علي أموالهم بزعم توظيفها في نشاط تجارة المشغولات الذهبية في الشيخ زايد، وتبين أن المتهم جمع المبالغ المالية واستثمرها بالذهب لأنه يعمل به منذ زمن بعيد وورث المهنة عن أجداده.

وتبين أن المتهم كان منتظما في سداد نسبة الأرباح وتعثر خلال الفترة الماضية بسبب الأحداث الاقتصادية الراكدة التي شهدتها إدارة الذهب واستثمارها بالسوق العالمي.

مستريح الذهب استولى على 10 ملايين جنيه

أفادت تحريات الأموال العامة ضلوع المتهم في جريمة النصب واستولى على أموال المواطنين التي قدرت بـ10 ملايين جنيه من 21 شخصًا وبعد دفع النسبة وسداد الأرباح لمدة 3 أشهر اختفى المتهم وأغلق هاتفه وجرى تقديم البلاغات وتعددت أمام المباحث والتحريات حتى تم القبض على المتهم بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي.

تفاصيل عقوبه النصب والاحتيال

الخبير القانوني سمير عبد العظيم، المحامي بالنقض، يشرح تفاصيل عقوبة النصب والاحتيال وفق قانون العقوبات المعدل في 2020 بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وحتى 3 سنوات.

وأضاف «عبد العظيم» في تصريحات لـ«الوطن»، أن المادة 366 نصت على: «أن عقوبة النصب والاحتيال تتراوح ما بين شهر حتى 3 سنوات، كما أن عقوبة الشروع فى النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها ما بين 24 ساعة وحتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين».

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام المشكو في حقه بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص في تلقي الأموال من المواطنين بغرض استثمارها وتوظيفها في مجال تجارة الذهب مقابل حصولهم على أرباح

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهدافه وأمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد ثان، وبمواجهته أقرا بنشاطه الإجرامي.