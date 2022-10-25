افتتاح قسم جديد للعلاج الطبيعي بمركز «صحة شبرابابل» في الغربية

وجّه الدكتور أسامه أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية إلى تشغيل قسم العلاج الطبيعي بمركز صحة أسرة شبرابابل التابع لإدارة المحلة ثان وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتطوير المنظومة الصحية بالغربية

افتتاح القسم رقم 31

وأشار إلى أن قسم العلاج الطبيعي بمركز صحة أسرة شبرابابل يعتبر هو القسم رقم 31 الذي يتم افتتاحه بمراكز وحدات الرعاية الأساسية بمختلف مراكز محافظة الغربية، في إطار حرص إدارة العلاج الطبيعي بالمديرية على توفير هذا النوع من الخدمات لكافة مواطني محافظة الغربية.

ويقدم القسم خدمات العلاج الطبيعي والتأهيل لحالات العلاج الطبيعي لأمراض العظام وحالات العلاج الطبيعي للأعصاب وحالات العلاج الطبيعي لصحة المرأة وكذلك حالات العلاج الطبيعي لأمراض المسنين وحالات الأمراض المزمنة، كما يقدم القسم خدمة متكاملة للعلاج الطبيعي والتأهيل للأطفال متحدي الإعاقة مجهزة على أعلى مستوى.

أحدث أجهزة العلاج الطبيعي

ويضم القسم أحدث أجهزة العلاج الطبيعي كالموجات فوق الصوتية العلاجية والليزر العلاجي وأجهزة التنبيه الكهربي العضلي العصبي والعلاج الكهرومغناطيسي والعلاج الحراري.

الجدير بالذكر أنه تم تجهيز القسم بالتعاون مع المجتمع المدني بقرية شبرابابل، ويأتي ذلك في إطار حرص مديرية الصحة بالغربية على تعظيم دور المشاركة المجتمعية للمساهمة بشكل فعال في توفير الخدمات التي يحتاجها مواطني المحافظة، وتحقيق الاستفادة القصوى من كافة عناصر القوة البشرية الطبية في المناطق ذات الاحتياج.