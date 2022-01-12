إغلاق وتشميع مركز علاج طبيعي بالمحلة لمخالفة الاشتراطات الصحية

أصدر الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، اليوم، توجيهاته بغلق وتشميع مركز علاج طبيعي غير مرخص، وبه عمالة غير مرخصة بالمحلة الكبرى.

غلق مركز علاج طبيعي غير مرخص

ولوحظ اثناء مراحل الإغلاق أن العاملين بالمركز غير المرخص يبيعون أدوية تخسيس مجهوله المصدر، وممنوع تداولها، وغير حاصلة على تصريح وزارة الصحة بالمحلة الكبرى، وحُرر محضر بالواقعة وحُرزت الأدوية.

الرقابة على المنشأآت غير المرخصة

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير الصحة والسكان، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وفي إطار خطة وزارة الصحة ومديرية الشئون الصحية، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة علي المنشآت الطبية غير الحكومية، وضبط المخالف منها، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وقامت إدارة العلاج الحر بالتنسيق مع إدارة الصيدلة، بتشكيل لجنة مكبرة بعضوية كل من الدكتور مهاب صلاح، والدكتورة يارا ماجد مفتش العلاج الحر، والدكتور محمود غازى مفتش صيدلي، والدكتور محمد عليان مفتش صيدلي، لشن حملة مكبرة للمرور على المنشآت الخاصة بمركز المحلة، وتم تنفيذ قرار غلق واتخاذ كل الإجراءات القانونية، وتشميع المركز بكامل محتوياته وتحريز الأدوية المضبوطة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حملات مكثفة للرقابة على المنشآت الطبية

كما أكد وكيل الصحة بالغربية على استمرار الحملات المكثفة بمديرية الصحة بمحافظة الغربية، لمتابعة المنشآت الطبية، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، وردع المخالف منها.