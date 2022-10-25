جورج وسوف: لست ضد النوع الجديد من الأغاني المنتشر في الساحة الفنية

ظهر الفنان جورج وسوف ضيفًا في برنامج صاحبة السعادة، التي تقدمه الفنانة إسعاد يونس عبر شاشة قناة DMC، وخلال الحلقة تحدث عن الكثير من الأمور.

وخلال الحلقة، تحدث الفنان جورج وسوف عن نوع الأغاني الجديدة المنتشر على الساحة الفنية الآن، قائلًا إنه ليس ضد هذا النوع من الأغاني إطلاقًا، بل بالعكس يؤيدهم ولكنه لا يعرف إلى أين ستصل الموسيقى خلال الفترة المقبلة.

جورج وسوف في «صاحبة السعادة»

كما تحدث الفنان جورج وسوف في الحلقة، عن إقامته لحفلات غنائية في جميع أنحاء العالم، وأن السبب وراء تلك الحفلات هو حبه للغناء ورؤية جمهوره، وأيضًا يساهم هذا الأمر في «تغيير الجو».

«وسوف»: حضور ابنتي حفلي الأخير ذكرى خاصة بالنسبة لي

وتطرق أيضًا الى الحديث عن أولاده وحضور ابنته «عيون» حفلته الأخيرة، قائلًا إنها حضرت مرة واحدة فقط، وكان ذلك ذكرى خاصة جدا بالنسبة له، وإنه لا يعرف إذا كانت ابنته تستمع إلى أغانيه أم لا، وأشار إلى أن أكثر من يشبهه في أولاده هما ابنته عيون وابنه جورج.