طرح فئة جديدة لتذاكر حفل جورج وسوف بالإسكندرية

طرحت الشركة المنظمة لحفل جورج وسوف فئة إضافية للحفل الخاص به بالإسكندرية والمقرر إقامته يوم 29 أكتوبر الجاري، وذلك بعد نفاج التذاكر بعد طرحها بــ48 ساعة فقط.

وقال أحمد حمدي منظم الحفل لـ«الوطن»: «نسعى أن نقيم حفلا كبيرا يليق باسم جورج وسوف وبجمهور الإسكندرية الذواق للفن».

وأضاف حمدي أنهم بدأوا بتزيين الشوارع بلافتات الحفل بشوارع وميادين الإسكندرية الرئيسية تحمل صورة أبو وديع.

وأكد حمدي أنهم ينظمون في الوقت الحالي بالاتفاق مع أبو وديع لإقامة مؤتمر صحفي قبل الحفل بـ4 أيام للكشف عن تفاصيل الحفل بحضور أبو وديع، مشيرًا إلى أن جورج متشوق للقاء الجمهور السكندري لأول مرة يقوم فيها بزيارة الإسكندرية.

تجهيزات الحفل

وعن تجهيزات الحفل، فقال إنهم يجهزون مكان الحفل والمسرح وسيكون هناك الكثير من التقنيات الجديدة التي يتم تقديمها في الإسكندرية لأول مرة.

ومن المقرر أن يجري جورج قبل الحفل بيوم بروفات في الإسكندرية مع الفرقة الموسيقية من أجل الحفل وضبط الآلات والصوت.

أبرز أغاني الحفل

ويغني أبو وديع عددا كبيرا من أغنياته ومن بينها مسافرين، صاحي الليل، ياه ع الزمن، الهوى سلطان، حال الجريح، بيحسدوني، ملكة جمال الروح، لو يوعدني، حبيبي والزمان، بنفكر في الناس، الأيام دي صعبة وغيرها من أغاني جورج التي إعتاد على غناؤها ويحبها الجمهور.

وكان جورج وسوف قدم أكثر من حفل في الفترة الماضية في أكثر من بلد عربي ولاقت نجاحا جماهيريا كبيرا.