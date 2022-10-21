موعد حلقة جورج وسوف مع إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة.. «سهرة سلطنة»

ينتظر عدد كبير من الجمهور عرض حلقة الفنان السوري جورج وسوف، ببرنامج «صاحبة السعادة»، الذي تقدمه الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، على شاشة قناة «DMC»، بعد الإعلان عن تصويرها، وذلك لما يتمتع به «أبو وديع» من شعبية جماهيرية كبيرة، في جميع أنحاء الوطن العربي.

موعد حلقة جورج وسوف مع إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة

ونشرت الصفحة الرسمية لقناة «DMC»، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، البرومو الرسمي، التي كشفت من خلاله موعد حلقة جورج وسوف مع إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة، وعلقوا عليه: «سهرة ملوك السلطنة الفنان الكبير جورج وسوف هيظهر لأول مرة بعد غياب مع صاحبة السعادة».

وجاء موعد حلقة جورج وسوف مع إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة، يوم الاثنين القادم الساعة 11 مساءً.

وظهر خلال البرومو جورج وسوف، يحكي عن حياته الفنية، وعن الأزمات والصدمات، التي مر بها خلال مشواره الفني، كما يطمئن الجمهور على آخر تطورات حالته الصحية، وسيقدم باقة من أجمل أغنياته القديمة والحديثة في الحلقة.

جورج وسوف يستعد لإحياء حفل غنائي بالإسكندرية

وعلى جانب آخر، يستعد الفنان جورج وسوف، لإحياء حفل غنائي ضخم، بمدينة الإسكندرية، يوم 29 أكتوبر من الشهر الجاري، كما أعلن عبر صفحته الرسمية علي موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، حيث نشر صورة بوستر الحفل وعلق عليها: «آه يا إسكندرية، اشتقنا يا أهلي في مصر».