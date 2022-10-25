إصابة 6 أشخاص في حوادث سير متفرقة بكفر الشيخ

أُصيب 6 أشخاص في عدة حوادث دراجات نارية متفرقة في مركزي الرياض ودسوق بكفر الشيخ، مساء الاثنين، ونقلت سيارة الإسعاف المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقي العلاج وإجراء الإسعافات اللازمة.

إخطار بوصول 6 مصابين للمستشفى

كان اللواء خالد عبدالسلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفرالشيخ، قد تلقى إخطاراً من اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بتلقيه إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام، تفيد وصول 6 أشخاص للمستشفى مصابين في حوادث دراجات نارية متفرقة، ويتم تقديم الإسعافات المطلوبة لهم.

تحرير محاضر بالحوادث

وتبين من سجلات المستشفى إصابة كلا من «ا.ح.ع»، 42 سنة، مقيم بطلمبات الرياض، بجروح وكدمات، و«م.ع.ع»، 16 سنة، مصاب بكدمات وسحجات، نتيجة و«ع.ع.ر»، 48 سنة، مقيم بمحلة القصب، ومصاب بجروح وكدمات ، و«ا.ع.ر»، 42 سنة، مقيم بمحلة القصب، و«ش.م.ب»، 35 سنة، مقيم بمركز الرياض، مصاب بجروح وكدمات، و«م.ا.ا»، 25 سنة، مصاب بجروح وكدمات وسحجات، وجميعهم مصابون نتيجة حوادث دراجات نارية مع أخرى.

تحررت المحاضر اللازمة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.