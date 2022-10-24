«تعليم كفر الشيخ»: إحالة أميني معمل في مدرسة بالحامول للتحقيق

قرر محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، إحالة أميني معمل بمدرسة الشهيد ماجد صالح للتعليم الأساسي بإدارة الحامول التعليمية، للتحقيق لعدم نظافة معمل العلوم.

زيارة وكيل تعليم كفرالشيخ للمدارس

جاء ذلك خلال تفقده الفصول ومتابعة انتظام العملية التعليمية، اليوم الأحد، حيث ناقش خلال تفقده للفصول الطلاب فيما درسوه من موضوعات بعدد من المواد الدراسية بينها اللغة العربية واللغة الإنجليزية والعلوم والرياضيات، كما قام أيضاً بشرح عدد من الموضوعات، مثنياً على الطلاب لتفاعلهم.

إشادة بمستوى الطلبة

كما تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مكتبة المدرسة، ومعمل الحاسب الآلي، مشيداً بمستوى الطلاب، موجهاً الشكر للمُعلمين على جهودهم المبذولة للنهوض بالعملية التعليمية.

يذكر أن مدارس محافظة كفر الشيخ استقبلت منذ بدء العام الدراسي الجديد 2022 - 2023م، 859 ألفاً و716 طالبا وطالبة، منهم 768 ألفاً و431 طالبا وطالبة في التعليم العام بـ2144 مدرسة، وتضم 196 ألفا و469 فصلاً، و91 ألفا و285 طالبا وطالبة في التعليم الفني بـ97 مدرسة تضم 2042 فصلاً، بإجمالي 2241 مدرسة للتعليم العام والتعليم الفني، تضم 18 ألفاً و538 فصلاً.