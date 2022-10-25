تسريب كارثي.. بهجت صابر يحرض على تشكيل خلايا إرهابية: ماتشيلش هم السلاح

انفرد الإعلامي أحمد موسى بنشر تسجيل للإخواني الهارب بهجت صابر يتحدث فيه عن مخططه لنشر الفوضى، وذلك خلال حلقة الاثنين من برنامج «على مسؤوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد».

الإرهابي بهجت صابر: تكوين خلايا في كل حارة وشارع

وظهر في التسجيل صوت الإرهابي بهجت صابر وهو يقول «تكوين الخلايا في كل حارة وكل شارع ولازم تتحول من منظر لأفعال والكلام ده احنا نقدر نوصل إليه في أقصر وقت ممكن واوعى حد يضحك عليك ويقولك أصل معايا جيش وعايز سلاح».

وأضاف بهجت صابر «متقلقش لو احتاجت السلاح أنا هوفرهولك وهصرف لك وانت بتكون الخلايا وفيه خلايا متقلقش بتكون عارفة السلاح فين وهي اللي هتجيب السلاح وهتخرج السلاح متقلقش.. عمر السلاح لو انت احتاجته في مصر ما هيكون مشكلة.. هدفنا انت والخلية والخلايا اللي هتكونها دي لازم يكون ليها ترتيبات».