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أحمد موسى ينشر تسجيلا للإخواني طاهر الشرقاوي: قال «هنرجع الخلافة»

كتب:

أحمد حامد دياب
03:34 ص | الثلاثاء 25 أكتوبر 2022
الأرهابي الهارب طاهر الشرقاوي

الأرهابي الهارب طاهر الشرقاوي

انفرد الإعلامي أحمد موسى بنشر تسجيل للإخواني الهارب طاهر الشرقاوي يتحدث فيه عن خطة نشر الفوضى في 11/11 ودعوات «إقامة الخلافة»، وذلك خلال حلقة الاثنين من برنامج «على مسؤوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد».

ووصف الإعلامي أحمد موسى الإرهابي طاهر الشرقاوي بأنه «الدراع اليمين لإرهابي اسمه محمود فتحي وده كمان قاعد في أمريكا وهربان في أمريكا»، مطالبًا السلطات الأمريكية بالقبض عليه. 

الشرقاوي في التسريب: إحنا داخلين على بداية الخلافة

ويظهر في التسريب صوت الإرهابي طاهر الشرقاوي وهو يقول «يا جماعة إحنا داخلين على إيه في مصر..إحنا داخلين على بداية الخلافة ولو مخرجتش عشان ترجع الخلافة هتلبس في الحيطة».

وأضاف «إحنا قولنا 11/11 هو رمز والموضوع مش موضوع أكل وشرب الموضوع موضوع دين وعقيدة وهي اللي جاية كده غصب عننا شئنا أم أبينا وشاء من شاء وأبى من أبى، واللي جاي جهاد لا هوادة فيه بس يبقى بالرجال تبقى عارفة تسيطر على مفاصل الدولة في أقل فترة ممكنة».

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