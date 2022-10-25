جورج وسوف: مبحبش أظهر في البرامج عشان ماكررش كلامي.. وبحط نفسي مكان اللي بغني لهم

حل الفنان جورج وسوف ضيفًا على الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «dmc» في لقاء تحدث خلاله جورج وسوف عن مسيرته الفنية الطويلة.

في البداية أثنى وسوف على برنامج صاحبة السعادة ووصفه بأنه برنامج ناجح في الوطن العربي كله، معتبرًا أن ظهوره مع «الست إسعاد الغالية» شرف.

سبب عدم ظهوره في البرامج

وكشف جورج وسوف عن سبب عدم ظهوره في البرامج، مشيرًا إلى أنه يرفض الظهور في البرامج التليفزيونية «عشان مكررش نفس الكلام ونفس الحكي ومبحبش أكرر نفسي».

وأشار جورج وسوف إلى أنه سعيد بحياته، والتي يغني فيها للعشاق ولغيرهم، مؤكدًا أنه يغني لهم بإحساس لأنه يضع نفسه مكانهم، «دي حياتي وفرحي بحياتي إن أنا بغني للعاشق والغلبان واللي فايت حبيبه واللي ابنه مسافر واللي متخاصم هو ومراته وحبيبته وبغني لكل الناس وبغني بإحساس كأني أنا مكانه».