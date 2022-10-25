جورج وسوف: شقيقاتي البنات بعيدات عن مجال الغناء ولا يحضرن حفلاتي

أبدى الفنان جورج وسوف سعادته باستماع جمهوره لأغانيه، قائلا: «الحمد لله يارب، إن العجوز في العمر زيي والأصغر منه يحبني، والأصغر يقولي إحنا بنحبك على محبة بابا ليك، وأنت حبيبنا يا أبو وديع».

أبناؤه مشغولين بأعمالهم

وأكد جورج وسوف خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «dmc»، أن أبنائه مشغولون بأعمالهم، لافتًا إلى أن ابنته «عيون» حضرت حفلة وحيدة له في الأردن، مشددًا على سعادته الكبيرة بحضورها لأول مرة حفلة من حفلاته، لافتًا إلى أنها تعيش مع والدتها ولا تعيش معه.

وسوف: شقيقاتي البنات بعيدات عن مجال الغناء

ولفت جورج وسوف إلى أن أكثر أبنائه شبهًا له هم أصغر أبنائه «عيون وجورج»، مشيرًا إلى أن شقيقاته البنات لا يحضرن حفلاته، نظرًا لبعدهن عن جو الحفلات والغناء، وأنه الوحيد من أسرته الذي اتخذ هذا الاتجاه، مشددًا على أنهن ليسوا بعيدين عنه وأنه يتواصل هاتفيًا دائمًا معهن ويصلين دائمًا من أجله ويجتمع معهن ويزورهن.