جورج وسوف: ربنا خلقني عشان أغني وأفرح الناس.. وأرفض الاعتزال

هاجم الفنان جورج وسوف من يطلقون عليه الشائعات، قائلًا: «كلام وطق حنك، وكل أسبوع يموتوني مرتين وعادي معندهمش إلا يخترعوا أكاذيب».

وتحدث جورج وسوف خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «dmc»، عن علاقته بالسيدة فيروز، مؤكدًا أنها علاقة روحية أكثر من كونها علاقة شخصية، مشددًا على أن فيروز جزءًا من حياتنا جميعًا.

وسوف: ربنا خلقني في الدنيا دي عشان أعطي الغناء

وأكد جورج وسوف أنه مستمتع بالغناء: «ربنا خلقني في الدنيا دي عشان أعطي الغناء وهذا الشيء مش هوقفه أبدًا»، لافتًا إلى أن هناك من يطالبه بالاعتزال: «لا مش هعتزل لأن كده معناه أنت روح موت وأنا بغني عشان ربنا عطاني هذا الشيء من عنده عشان أقدمه لحبايبي أغني لهم وأفرحهم وهذه حياتي».

وسوف: لن أعتزل الغناء

ونفى جورج وسوف نيته الاعتزال، معتبرًا أن من يطلب منه الاعتزال كأنه يطلب منه إنهاء حياته: «طول ما ربنا مديني وقد ما ربنا يديني هفضل أدي وكل اللي بيديه ليا ربنا، بيديه ليا عشان حبايبي».