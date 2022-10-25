محمد الشرنوبي يروج لمسلسل «إيجار جديد».. يُعرض السبت المقبل

روج الفنان محمد الشرنوبي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» لمسلسل «إيجار قديم»، الذي ينتمي إلى نوعية المسلسلات الاجتماعية.

ونشر الشرنوبي برومو المسلسل، الذي تضمن عددًا من المشاهد الكوميدية، وعلق عليه قائلا: «استنونا في مسلسل ايجار قديم على ontv ابتداءً من يوم 10-29 السبت القادم.. إن شاء الله هتتبسطم».

أبطال مسلسل إيجار قديم

مسلسل «إيجار قديم» بطولة شريف منير، فيدرا، محمد الشرنوبي، صلاح عبدالله، ميمي جمال، هشام إسماعيل، حازم سمير، إلهام وجدي، بسمة داود، وأسامة عبد الله، ومن تأليف عمرو الدالي وإخراج طارق رفعت، إنتاج كريم أبو ذكري.

وتدور أحداث المسلسل حول عمارة يسكن بها عدد كبير من السكان، ونظام الدفع الشهري بطريقة قانون الإيجار القديم، ويملك العمارة شريف منير، وتدور داخل المسلسل الكثير من الأحداث المختلفة، منها الدارمي والكوميدي.