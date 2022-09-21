محمد الشرنوبي: تنظيم مهرجان القاهرة للدراما مشرف.. وسعيد بالمشاركة في فاتن أمل حربي

قال الفنان الشاب محمد الشرنوبي، إنه سعيد بالمشاركة في مسلسل فاتن أمل حربي الذي عُرض في شهر رمضان: «اتبسطت جدا، وحاسس أننا عملنا اللي علينا وزيادة، الجدل حدث لأن الأزمة معقدة، بس أهو أدينا بنغير القوانين».

الشرنوبي: رد فعل الشارع على فاتن أمل حربي كان حلو

وأضاف الشرنوبي، خلال لقاء مع الإعلامية شيرين عفت، على هامش مشاركتها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما: «رد فعل الشارع على المسلسل كان حلو، والناس كانت بترحب بيّ جدا، وبتقولي الشيخ يحيى إحنا حبيناه ويا ريت كل الشيوخ تبقى زيه، وفي ناس اتضايقوا منه».

صرامة في النتائج

وأكد أنه يتمنى أن يكون له نصيب في الجوائز: «ألذ حاجة محدش عارف مين واخد إيه، دكتور يحيى فرض صرامة في النتائج، اليوم سأقدم جائزة أفضل موسيقى تصويرية ولا أعرف من يحصل عليها، تنظيم المهرجان مشرف وأشكر كل القائمين عليه».