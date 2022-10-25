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"الشباب والرياضة": 5 آلاف مشارك فى اللقاءات الرياضية لذوى القدرات الخاصة والهمم

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الوطن
08:07 ص | الثلاثاء 25 أكتوبر 2022
"الشباب والرياضة": 5 آلاف مشارك فى اللقاءات الرياضية لذوى القدرات الخاصة والهمم

انطلقت فعاليات اللقاءات الرياضية على مستوى جميع محافظات الجمهورية والتى تنظمها الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة بمشاركة أكثر من 5000 من ذوى القدرات الخاصة والهمم.

يتم تنفيذ اللقاءات الرياضية على مدار شهري أكتوبر ونوفمبر 2022، ومن المقرر تصعيد الفائزين في المنافسات على مستوى كل محافظة لتمثيل محافظاتهم على مستوى القطاع .

تتضمن اللقاءات الرياضية منافسات للبنين والبنات في مسابقات "كرة الطائرة جلوس، كرة القدم، تنس الطاولة، رفع الأثقال، ألعاب القوي".

يأتى ذلك مجموعة البرامج والمشروعات المتنوعة التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة لذوى القدرات الخاصة والهمم فى جميع المحافظات ، والعمل على دمجهم المجتمع فى ضوء توجيهات القيادة السياسية.

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