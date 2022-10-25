تفاصيل وشروط منحة مجانية في مجال محترفي التجميل من «الشباب والرياضة»

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن منحة مجانية في مجال محترفي التجميل، لمن يريد الاشتراك والتعلم، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية لتمكين الشباب.

وكشفت الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تفاصيل المنحة المجانية، والتي تطلقها الإدارة المركزية لتمكين الشباب الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، بالتعاون مع المؤسسة الوطنية المصرية للتنمية (ندا).

منحة مجانية لمحترفي التجميل

وأعلنت وزارة الشباب، عن منحة مجانية في مجال (محترفي التجميل) كورس العناية بالأظافر، حيث يتضمن التدريب المحتوي الآتي:

1 - دورة تدريبية عن التوعية المهنية لتجهيزك لسوق العمل لمدة خمسة أيام.

2- التدريب الفني (العملي).

3- كورس عن التسويق الذاتي مدة هذا التدريب 36 يوما (الدراسة تكون نظري وعملي) بعد النجاح يحصل الطالب شهادة معتمدة من لوريال العالمية.

شروط الالتحاق بالمنحة المجانية

ويشترط توافر بعض الشروط في المتقدمين من أجل الالتحاق بالدورة التدريبية التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة، وهي كما يلي:

1- أن يتراوح سن المتقدمين من 18 – 40 سنة.

2- أن يكون الراغب في الالتحاق بالمنحة من سكان القاهرة الكبرى (القاهرة – الجيزة - القليوبية).

3- يشترط التفرغ طوال فترة التدريب وتلتزم بالالتحاق بجميع مراحل المشروع.

4- لديك المقدرة والرغبة في العمل بعد التدريب.

5- نقبل الحاصلين على كل المؤهلات التعليمية بحد أدنى الشهادة الإعدادية.

كيفية التقديم على المنحة

وعلى الراغبين في التقديم والاشتراك بتلك المنحة، كتابة بياناته الخاصة من خلال الدخول على هذا الرابط.