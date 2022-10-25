عقوبات مغلظة تنتظر محمود علاء.. الإيقاف من 4 إلى 8 مباريات

تعرض محمود علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، للطرد خلال مباراة فريقه أمام الداخلية في لقاء الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري، والتي حسمها زعيم الثغر بهدفين دون رد.

وأشهر وليد عبدالرازق، حكم مباراة الاتحاد والداخلية في الدقيقة 84 من زمن اللقاء، بطاقة حمراء في وجه محمود علاء بسبب الاعتراض الغير لائق ليدخل في مشادة كلامية مع حكم المباراة أثناء خروجه.

طبقًا للائحة العقوبات الصادرة من لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، فإن محمود علاء مهدد بعقوبة صارمة، إلا أن الأمر أصبح بيد وليد عبدالرازق، حكم مباراة الاتحاد والداخلية لتتحدد العقوبة بين 4 مباريات أو 8 لقاءات.

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