آلاف السياح الأوروبيين يصلون إلى مطاري الغردقة ومرسى علم اليوم

يستقبل مطاري الغردقة ومرسى علم الدوليين، اليوم الثلاثاء، 108 رحلات طيران سياحية منتظمة وشارتر، قادمة من مطارات أوروبا، تقل حوالي 17 ألف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية، حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطارات البحر الأحمر، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

استقبال آلاف السياح بالغردقة ومرسى علم

كشف جدول تشغيل رحلات الطيران، المعلن بالمطارات، وصول 90 رحلة طيران إلى مطار الغردقة، و18 رحلة إلى مطار مرسى علم، جميعها من مطارات أوروبا، تقل آلاف السائحين من جنسيات أجنبية مختلفة وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية.

ارتفاع معدلات السياحة

قال محمد عيد خبير التسويق السياحي بالبحر الأحمر، أن فنادق مرسي علم والغردقة، تستعد لاستقبال آلاف السائحين اليوم، عبر 108 رحلات طيرات، من المقرر وصولها حسب جدول تشغيل الرحلات المعلنة بالمطارات، لافتا إلى أن السياحة تشهد ارتفاعا في معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية الأسبوع الجاري، من دول أوربية متنوعة، بينها ألمانيا وإيطاليا والتشيك وبولندا، وهي أكثر الدول المصدرة للسياحة إلى الغردقة ومرسى علم.

وأكد عيد في تصريح لـ«الوطن»، ان الجهود المبذولة في مساعي القطاع السياحي، نجحت في استقطاب أسواق سياحية جديدة، متوقعا موسم شتوي ناجح في المدن السياحية المصرية، خاصة الغردقة ومرسى علم.