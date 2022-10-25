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وفاة المحامي فريد الديب.. وتشييع الجثمان من مسجد السيدة زينب اليوم

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حسام حربى - أحمد حسين صوان
09:30 ص | الثلاثاء 25 أكتوبر 2022
فريد الديب

فريد الديب

أعلنت الإعلامية حنان الديب، وفاة والدها المحامي فريد الديب، عن عمر ناهز 79 عامًا، بعدما تدهورت صحته بسبب إصابته بمرض السرطان.

وقالت حنان الديب في تصريح خاص لـ«الوطن» إنَّه من المقرر تشييع جثمان والدها فريد الديب من مسجد السيدة زينب اليوم.

ومن المنتظر أنَّ تعلن الأسرة في وقت لاحق، موعد تشييع الجثمان وتلقي العزاء على وجه التحديد.

ويعد المحامي فريد الديب، أحد أشهر المحامين المصريين، الذي ترافع في العديد من القضايا المهمة.

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بقلم حسام حربى - أحمد حسين صوان