الحالة الصحية لـ فريد الديب.. غادر المستشفى عقب التحسن

كشفت مصادر عن تفاصيل جديدة في حالة المحامي فريد الديب الصحية، حيث أكدت المصادر خروج المحامي فريد الديب من المستشفى مؤخرًا بعد تحسن حالته الصحية، حيث كان المحامي فريد الديب دخل المستشفى بعد تدهور حالته الصحية بسبب إصابته بمرض السرطان، كما أكدت المصادر أن المحامي فريد الديب بحالة جيدة وموجود داخل منزله.

المحامي فريد الديب

أما عن تفاصيل تدهور حالة فريد الديب مؤخرًا، كان نُقل مؤخرًا إلى إحدى المستشفيات وخضوعه للرعاية الطبية بعد إصابته بوعكة صحية، ما تطلّب نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

مرض اللوكيميا

يذكر أن المحامي فريد الديب يعاني من مرض اللوكيميا «سرطان الدم»، وتم نقله إلى المستشفى ليخضع للرعاية الطبية.

كما وضع داخل العناية المركزة، وأجبرته على إعلان اعتزال الترافع في القضايا، ليتفرغ لإعداد مذكرات النقض وإدارة القضايا التي توكل إليه من مكتبه.

وكان المحامي فريد الديب، تقدم بمذكرة طعن على حكم محكمة جنايات المنصورة بإعدام المتهم محمد عادل، الذي قتل زميلته نيرة أشرف أمام بوابة جامعة المنصورة قبل دخولها امتحان نهاية العام، يوم 20 يونيو الماضي، وقيام المتهم بطعنها 19 طعنة.