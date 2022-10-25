مرصد حلوان يحذر من كسوف الشمس اليوم: قد يسبب احتراقا في الشبكية

أصدر «مرصد حلوان» تحذيرًا شديدًا من النظر إلى الشمس اليوم الثلاثاء، خلال موعد كسوف الشمس الذي تم الإعلان عنه في جميع المحافظات، مؤكدًا أنّ ذلك قد يسبب العمى، إذ أنّ تعريض العين لأشعة الشمس الضارة وقت الكسف يؤدي لاحتراق الشبكية وتلف العين التي قد تصل إلى حد العمى.

وأعلن المرصد، فتح أبوابه اليوم الثلاثاء، أمام الجميع لمتابعة ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس الذي تشهده مصر، وذلك من خلال نظارات الكسوف وأجهزة الرصد المتخصصة بالمجان.

تعليم الفيوم تحذر من كسوف الشمس

وفي محافظة الفيوم، حذرت مديرية التربية والتعليم، التلاميذ والطلاب في مختلف المدارس، من النظر إلى الشمس مباشرة في موعد كسوف الشمس الجزئي، لأنها قد تسبب تلفًا لعيونهم، كما وجهت المدرسين بضرورة متابعة الطلاب طوال فترة الكسوف، ومنعهم من النظر للشمس دون حماية للعين.

كسوف الشمس في المحافظات

وتنظم عدة محافظات، اليوم الثلاثاء، فعاليات مختلفة عن كسوف الشمس وهي:

1-يقدم المركز الإقليمي للمعهد الفلكي بمنطقة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، محاضرات علمية تثقيفية حول ظاهرة كسوف الشمس.

2- المركز الإقليمي للزلازل بأسـوان ينظم ندوة حول كسوف الشمس ويرصد الظاهرة.

3- تنظم محافظة الأقصر فاعلية عن كسوف الشمس اليوم الثلاثاء.

4- كما يقدم مرصد القطامية الفلكي ومرصد حلوان، رصداً لكسوف الشمس اليوم، ويتم نقله على الهواء مباشرةً على موقع المعهد الرسمي وصفحات التواصل الاجتماعي.

كسوف الشمس الجزئي

وبحسب المعهد القومى للبحوث الفلكية، فإنّ الكرة الأرضية تشهد ظهر اليوم الثلاثاء، كسوف جزئي للشمس، بالتزامن مع نهاية شهر ربيع الأول وعند اقتران شهر ربيع الآخر، ويظهر في سماء محافظة القاهرة خلال مرحلة الكسوف الجزئي في الساعة 12 ظهراً، ويبلغ الكسوف ذروته في القاهرة في الساعة 1:09 ظهراً حينما يغطي القمر 37.3% من قرص الشمس، ويستمر الكسوف نحو ساعتين و16 دقيقة، وينتهي في الساعة 2:16 دقيقة ظهراً.

فائدة ظاهرة كسوف الشمس

ووفقاً لمرصد حلوان الفلكي، فإنّ ظاهرة كسوف الشمس، أو حتى خسوف القمر، ذات فائدة واضحة وهي التأكد من نهايات وبدايات الأشهر الهجرية، حيث أنّها تعكس حركة القمر حول الكرة الأرضية، وحول قرص الشمس.