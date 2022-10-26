مع كثرة الإصابة بنزلات البرد.. نصائح يجب اتباعها خلال فصل الخريف

تكثر حالات الإصابة بنزلات البرد خلال فصل الخريف، نظرا للتقلبات الجوية التي تشهدها تلك الفترة من كل عام، مع بداية انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار في عدد من الأماكن.

ويجب على الأشخاص اتباع بعض النصائح حتى يقوا أنفسهم من التعرض للإصابة بنزلات البرد خلال فصل الخريف، وهو ما نعرضه في السطور التالية، حسبما نشر موقع Health.

نصائح خلال فصل الخريف

يجب الحرص على تناول الأغذية والأطعمة الصحية، مثل الفواكه والخضروات الغنية بفيتامين سي مثل البرتقال والجوافة والبروكلي والفلفل والتي تساعد الجسم على البقاء قويًا ومحاربة العدوى، بالإضافة إلى الابتعاد عن تناول الوجبات الغنية بالدهون والسعرات الحرارية والمشروبات السكرية التي تضعف المناعة وتضر بالجسم.

من الأفضل الحصول على التطعيمات نظرا لزيادة حالات العدوى في تلك الفترة، لذا فإن تناول اللقاح والتطعيمات ضد نزلات البرد يقلل من فرص تعرضك لها على مدار فصل الخريف والتقلبات الجوية.

كيفية تجنب الإصابة بنزلات البرد

الاهتمام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين الذي يعتبر أهم الطرق للوقاية من العدوى، بشكل صحيح، وذلك عن طريق استعمال الصابون والماء الجاري النظيف، وفرك اليدين والأصابع معًا بشكل متواصل لمدة 20 ثانية على الأقل.

كما يجب الحرص على النوم يوميا بشكل كافٍ، بحيث ينام الشخص 8 ساعات متواصلة، حيث إن النوم الكافي يعمل على تقوية جهاز المناعة لمحاربة العدوى.

كما ينصح خبراء الأرصاد، بارتداء ملابس مناسبة ثقيلة أثناء الخروج خاصة في ساعات متأخرة من الليل أو في الساعات الأولى من الصباح لتجنب التعرض للتقلبات الجوية، ويفضل المشي 30 دقيقة على الأقل كل يوم للبالغين، حيث يساهم قضاء الوقت في الهواء الطلق خارج المنزل في تحسين الحالة المزاجية والشعور العام بالراحة والهدوء.