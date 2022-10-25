كسوف الشمس في مصر.. يبدأ من السلوم وينتهي بـ«أبو سمبل»

تنطلق ظاهرة كسوف الشمس في مصر، اليوم الثلاثاء، وتبدأ في مدينة في السلوم في أقصى شمال غرب مصر على الحدود المصرية الليبية، وتظهر في تمام الساعة 11.54 صباحاً، يعقبها ظهور كسوف الشمس في مدينة مرسي مطروح في تمام الساعة 11.55 صباحاً ويليها الإسكندرية ودمياط والعريش، بينما تظهر في أبو سمبل بأسوان الساعة 12.27 ظهراً كآخر مدينة.

جاء ذلك في الوقت الذي حذرت فيه وزارة التربية والتعليم من خلال كتاب أرسلته إلى جميع المحافظات لمديرات التربية والتعليم للتنبيه على الطلاب بعدم النظر أثناء ظاهرة كسوف الشمس، وأضرارها للعين.

وحول ظاهرة كسوف الشمس جاء نص خطاب المرسل من وزارة التربية والتعليم لمديريات التعليم بالمحافظات: «في إطار حرص الوزارة على حماية أبناءنا الطلاب والإشارة إلى ما ورد في بعض الصحف عن توقع حدوث كسوف جزئي للشمس بري في مصر الثلاثاء، وأن النظر إلي الشمس أثناء الكسوف يعرض شبكية العين للاحتراق ولا يمكن إصلاح ذلك التلف، وسوف تستمر من الساعة 11 صباحاً، وحتى الساعة 4 مساءا، لذا يرجي منكم التوجيه نحو توعية الطلاب بكل المنشآت التعليمية بخطورة النظر إلى الشمس أثناء ذلك التوقيت».

وكيل وزارة التعليم يحذر

وطبقا لموعد كشوف الشمس اليوم، وبداية ظهورها في السلوم كأول محافظة، صرح عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أنَّه أعطى تعليمات محددة لمديري الإدارات التعليمية بالتنبيه على مديري المدارس بتوعية الطلاب غدا من خلال منابر الإذاعة المدرسية بتوخي الحذر وعدم النظر إلى الشمس خلال فترة ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس، تنفيذا للتعليمات الوزارية لحماية الطلاب من أخطار تلك الظاهرة الطبيعية.

دعاء كسوف الشمس

وقال الشيخ عبدالسلام راغب من مشايخ مدينة الضبعة لـ«الوطن»، إنَّ دعاء كسوف الشمس، قالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّ اللهُ عليه وسلَّمَ: «إنَّ الشَّمْسَ والقَمَرَ لا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أحَدٍ ولَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ فَصَلُّوا، وادْعُوا اللَّهَ»، رواه البخاري، والصلاة فيها ركعتان جهريتان في كل ركعة ركوعان ويستحب الصدقة والتوبة والاستغفار في هذا اليوم.