بعد قليل.. النطق بالحكم على 4 متهمين في قضية مقتل سائق توك توك بالقاهرة

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، جلسة النطق بالحكم على 4 أشخاص، على خلفية اتهامهم بمقتل سائق توك توك، بعد سرقته بالإكراه في القاهرة.

وبعد انتهاء التحقيقات مع المتهمين في قضية مقتل سائق توك توك بعد سرقته بالإكراه، وجّهت النيابة العامة لهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار مقترنا بجريمة السرقة بالإكراه.

تفاصيل مقتل سائق «توك توك» على يد 4 متهمين

وأوضحت أوراق القضية، تبين خلال التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، أنّ المتهمين تربصوا للمجني عليه، وحال تواجدهم معه، حاولوا سرقة «التوك التوك» الخاص به، ما دفعه لحمايته، لذلك طعنوا المجني عليه الذي لم يتجاوز الـ16 من عمره، وأصابوه بجرح ذبحى في الرقبه بعد أن قاومهم عند محاولة سرقه «توك توك» بالإكراه.

اليوم جلسة النطق بالحكم

وفي وقت سابق، أحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، التي حددت خلال الجلسة الماضية التي عُقدت منذ أيام، اليوم هي جلسة النطق بالحكم، وذلك بعد أن وجهت لهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

وكانت قد أوضحت التحقيقات، أن هذه الجناية اقترنت بأخرى، وهي السرقة بالإكراه.