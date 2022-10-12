جنايات القاهرة تنظر جلسة النطق بالحكم على المتهمين بقتل شاب «أراب أيدول»

تنظر الدائرة 11 جنايات، بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بعد قليل، جلسة النطق بالحكم على المتهمين بقتل أحد الأشخاص بمنطقة السلام، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«شاب أراب أيدول».

تحقيقات النيابة العامة

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 9666 لسنة 2021، بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين، قيامهم بقتل المجني عليه «أمجد سامي»، 26 عامًا، صاحب عربة كبدة بموقف السلام، عمدًا بعد حدوث مشاجرة مع عدد من الأشخاص بالموقف الجديد، ونُقل المجني عليه إلى المستشفى مُصابًا بعدة طعنات في أماكن متفرقة بالجسد، وعضلة القلب متوقفة، فضلًا عن وجود نزيف بالأنف والفم ومجري التنفس، ما أدى إلى وفاته.

التحفظ على الجثة

وأضافت أوراق القضية، أن النيابة العامة تحفظت على الجثة تحت تصرفها، للوقوف على أسباب الوفاة، وبإجراء التحريات الأولية تبين أن المجني عليه يعمل بائعًا متجولًا على عربة كبدة بموقف السلام، نشبت بينه وبين أحد الأشخاص «فارس. م»، مسجل جنائي، إثر طلبه بعض أدوات تحضير السندوتشات، فحدثت بينهما مشادة كلامية تحولت إلى مشاجرة استل على إثرها المتهم سلاحًا أبيضًا بالاشتراك مع صديقه «محمد. ن»، مسجل جنائي، وسددا له ضربة في العنق أدت إلى وفاته.