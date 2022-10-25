آخر تصريحات الدكتور محمود علم الدين: الإعلام التقليدي يواجه تحديات كبيرة

غيّب الموت، الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الصحافة بجامعة القاهرة، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، قبل قليل، عن عمر ناهز 69 عاما، وهو أستاذ لعدد من الأكاديميين والإعلاميين، كما أنّه كان عضوا في الهيئة الوطنية للصحافة، وعمل مستشارا لعدد من وزراء التعليم العالي في وقت سابق.

وفاة محمود علم الدين

وتستعرض «الوطن»، آخر تصريح خاص للدكتور محمود علم الدين، والذي تحدّث خلاله عن الحوار الوطني وأبرز موضوعاته، بعد اختياره ضمن مجلس أمناء الحوار الوطني، وما هو دور المجلس خلال الحوار.

وأكد الراحل في آخر تصريحاته، تفاؤله بالحوار الوطني ودعوة الرئيس للأحزاب والقوى السياسية المختلفة لإجراء الحوار، وأشار إلى أنّنا في مرحلة رصد تحديات الواقع والمستقبل، ومحاولة الوصول إلى صورة مستقبلية لمصر.

اختيار محمود علم الدين في مجلس أمناء الحوار الوطني

وتحدّث الراحل عن دور مجلس الأمناء في الحوار الوطني، وأوضح أنّ المجلس هو المسؤول عن التنسيق بين اللجان والمحاور بهدف المساهمة في إنجاح الحوار الوطني، حيث جرى تشكيل المجلس من 19 شخصية متنوعة التخصصات، ونخبة من رجال وسيدات مصر يعلمون من التاريخ والإنجاز ولديهم قدرة على تقديم خبرات للمستقبل لصالح بلدهم مصر».

واستكمل محمود علم الدين: «الحوار ظاهرة صحية يتكرر كل فترة وبعد هذا الحوار الذي سينتهي بمقررات مستقبلية واضحة، وقد يكون هناك حوار ثانٍ وثالث، فالحوار أساس تطوير الرؤية والفكر ومن ثم أساس تطوير المجتمع وتنميته ودفعه للأمام»؟.

وأشار إلى أنّ ما يمكن طرحه في جلسات الحوار الوطني في ما يخص ملف الإعلام هو التكنولوجيا ومعاناة وسائل الإعلام التقليدية «صحافة وإذاعة وتليفزيون»، من أزمة وجود أن يكون أو لا يكون اقتصاديا وتقنيا في مواجهة وسائط جديدة هي الوسائط الرقمية.