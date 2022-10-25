موعد ومكان جنازة محمود علم الدين.. أسرة أستاذ الصحافة والإعلام توضح

كشفت أسرة الدكتور محمود علم الدين، عن موعد ومكان جنازة أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، والذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز 69 عاما، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الأخيرة.

وأوضحت أسرة الدكتور محمود علم الدين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ جنازة أستاذ الصحافة ستخرج من مسجد أبو المكارم، بعد صلاة الظهر إلى «مدافن الغفير» 19 بمحور جيهان السادات، بجوار المسجد «مقابرمحمد كامل مرسي النظامي».

وفاة محمود علم الدين

كان الدكتور محمود علم الدين عضوا بالهيئة الوطنية للصحافة في أول تشكيل لها، وتم اختياره عضوا بمجلس أمناء الحوار الوطني قبل وفاته، وعمل في منصب المستشار الصحفي لرئيس جامعة القاهرة 1994- 1999، وشغل منصب المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العالي منذ عام1997 - 2007.

مناصب شغلها محمود علم الدين

وأسس الدكتور محمود علم الدين قسم تكنولوجيا الصحافة بأكاديمية أخبار اليوم للهندسة وتكنولوجيا الطباعة، وتولى مهام الإشراف على القسم، ووكيل الأكاديمية وعضو مجلس إدارتها كما تولى منصب مدير مركز بحوث الرأي العام كلية الإعلام جامعة القاهرة.

وترأس رئيس مجلس قسم الصحافة كلية الإعلام جامعة القاهرة 2006، كما كان عضو اللجنة التنفيذية للقناة الفضائية لوزارة الدولة للبحث العلمي، ونائب رئيس مجلس إدارة مراكز بحوث الرأي العام، والتوثيق والتدريب، والمرأة والإعلام، والتراث الصحفي.